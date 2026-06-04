２０２４年８月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚さんが、海外を訪れた姿をアップした。４日までにインスタグラムを更新し、「まだ涼しかった数ヶ月前のタイ」と旅先でのオフショットを投稿。赤のセットアップを着て、ほっそりしたウエストをチラ見せ。晴天の下、町歩きをして気持ち良さそうな笑顔を浮かべている。「＃タイ＃バンコク＃時差投稿」とハッシュタグを付け、フォロワーから多くの「いいね！」が集