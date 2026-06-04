ABCテレビ伝統のお笑い賞レース『第47回ABCお笑いグランプリ2026』の準決勝進出者が、8日午後7時頃からのYouTube生配信で発表されることが決まった。発表役は、昨年に引き続き令和ロマンの松井ケムリが務める。【画像】若手芸人583組がエントリー…『第47回ABCお笑いグランプリ2026』ロゴ『ABCお笑いグランプリ』は、ダウンタウン、ナインティナイン、中川家、ますだおかだ、フットボールアワー、千鳥、かまいたち、霜降り明星