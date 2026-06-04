『告発のゆくえ』『羊たちの沈黙』などで知られるジョディ・フォスターが、初めてフランス映画で主演を務めた『プライベート・ケース』（7月24日公開）の予告編映像が解禁された。【動画】フレンチ・ミステリー『プライベート・ケース』予告編本作は、カンヌ国際映画祭でも上映され、世界各国の映画祭で高い評価を獲得。今年3月に東京・渋谷で開催された「フランス映画祭」のオープニング作品としてジャパンプレミア上映された