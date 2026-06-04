【新竹共同】台湾積体電路製造（TSMC）の魏哲家会長兼最高経営責任者（CEO）は、人工知能（AI）向けの先端半導体だけでなく、従来の技術による半導体生産にも力を入れると説明した。熊本第1工場を例に挙げた。