シングルマザーでプロフィギュアスケーターの安藤美姫（38）が、13歳長女の父親について言及した。【映像】長女・愛陽葵さんの顔出し親子ショット安藤は2013年4月、未婚のまま長女・愛陽葵さんを出産していた。2020年8月に更新したInstagramでは、日本テレビ系のバラエティー番組『有吉ゼミ』で、愛陽葵さんとテレビ初共演を果たしたことを報告。貴重な顔出しショットも公開しており、「ママに似て美人さん」「目元がそっく