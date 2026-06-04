三重県が制定を目指す全国初の罰則付きカスタマーハラスメント（カスハラ）防止条例について、知事が禁止命令を出しても改善されない場合の罰則を「50万円以下の罰金、拘留または科料」とする最終案をまとめたことが4日、県への取材で分かった。9月議会に条例案を提出し、来年4月施行を目指す。これまでの中間案で、正当な理由なく大声や長時間、繰り返しといった形態で謝罪や面会などを要求し、従業員らに著しい不安を抱かせ