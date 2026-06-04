〈「国民の多くが愛子天皇を望むのなら、女性天皇を認めるべきでしょう」ジャーナリスト江川紹子が、現状に“疑問”を抱いているワケ〉から続く王室制度に詳しく、2021年の政府の有識者会議でヒアリングを受けた、駒澤大学法学部政治学科の君塚直隆教授（58）は、男系男子のみが天皇になれるという主張は、「歴史を故意に歪めています」と憤る。【初写真】愛子さまは喪服姿で堂々と…ブラックのイヤリング&ネックレスをお召