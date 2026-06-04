天皇皇后両陛下は、来日中のノルウェー皇太子と皇居で夕食を共にされました。【映像】両陛下や秋篠宮ご夫妻 皇太子と懇談の様子天皇陛下は、3日午後7時ごろ、皇居の御所でノルウェーのホーコン皇太子を笑顔で出迎えられました。宮内庁によりますと、天皇皇后両陛下と皇太子は夕食を共にし、その後のお茶には愛子さまも加わり、3人で皇太子を見送られたということです。秋篠宮ご夫妻も3日夕方、秋篠宮邸で30分間ほど皇太子