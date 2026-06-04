全国味噌工業協同組合連合会（全味工連）は5月21日、都内で通常総会を開き、令和7年度の事業報告などを承認した。満田盛護会長（会津天宝醸造社長）は冒頭のあいさつで、経営環境は不確実性が高まり、事業環境は厳しさを増しているとの認識を示したうえで、「このような時こそ情報機能を発揮し、各県組合との連携を深め、問題点の抽出や要望の取りまとめなど、全味としての役目を果たしていきたい」と述べた。満田会長は冒頭、