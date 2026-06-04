怒ってごめんね。 エマは分かりやすいくらい本当に表情が変わります。怒られて悲しい、と言うより、ハッとする感じ。驚きというより、閃きの表情。 私も怒りはするけど、注意してるのが分かる程度にしか声は出さないし、犬には理解できないようなことも言っちゃうし（飼い主あるある）、エマからしたらそんなに怖くはないと思う。だからエマがハッとするのはたぶん「我を失ってた自分」に対してであって、私は狼男(女)に変