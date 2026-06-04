全国醤油工業協同組合連合会（全醤工連）は5月20日に都内で開いた第64回通常総会で、般若攝也専務理事の退任に伴う補選を行い、キッコーマン顧問の田嶋康正氏を新専務理事に選任した。田嶋氏は3月19日付で就任した日本醤油協会専務理事、5月21日付で就任した日本醤油技術センター専務理事を兼任する。田嶋専務理事は総会後の懇親パーティーで「守りと攻めをセットにして取り組んでいくことが大切」と指摘。「攻め」については