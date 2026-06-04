大谷は登板日の翌日が休養日となった(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間6月3日、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場する。大谷はこの日「投打の二刀流」で出場し、これで3試合連続の二刀流登板となるが、翌4日の同戦はデーブ・ロバーツ監督がスタメンから外すという決定を下したという。指揮官はこの日の登板で「タンクを空にする（すべてを出し切る）」ことを望んでおり、その上でシリ