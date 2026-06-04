ロバーツ監督がスクバル獲得の可能性について言及した(C)Getty Imagesタイガースの左腕で、2年連続サイ・ヤング賞に輝いているタリク・スクバルはトレードで他球団へ移籍するのか。ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』が、ドジャースがメジャー“最強左腕”を獲得する可能性について触れている。【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見る同メディアによれば、デーブ・ロバーツ監督が、米全国紙