巨人・阿部慎之助氏の辞任騒動で注目を集めたのが、長女が「ChatGPTに相談した結果、児童相談所へ連絡した」というエピソードだ。ネット上では「AIに相談するなんて」と驚く声も上がったが、深刻な悩み相談のためにAIを利用する人はすでに少なくない。AIは本当に間違った助言をしたのか。そして私たちはAIとの距離感をどう考えるべきなのか。今回の騒動をきっかけに、「AI相談」の現在地を考えてみたい。（フリーライター鎌田和