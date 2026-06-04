グーグルの検索画面（ゲッティ＝共同）【ロンドン共同】英国の公正取引委員会に相当する競争・市場庁（CMA）は3日、報道機関などの情報を米グーグルが提供する生成人工知能（AI）の検索機能で利用するのを拒否できる規制を設けると発表した。こうした規制は世界初という。グーグルの検索利用者が知りたいキーワードなどを入力した場合に、生成AIが要約と共に報道機関のニュース記事などを出典として表示することがある。グーグ