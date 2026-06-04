埼玉県警は4日までに、同県三郷市で車を無免許運転したとして、道交法違反の疑いで、中国籍のトウ洪鵬容疑者（43）を現行犯逮捕した。容疑者は車を飲酒運転して男児4人に重軽傷を負わせたひき逃げ事件で、昨年11月、有罪判決を受けた。