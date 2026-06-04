バレー元日本代表の佐藤駿一郎容疑者が麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕されたことを受け、男子日本代表のキャプテン・石川祐希とロラン・ティリ監督が４日、日本協会を通じてコメントを発表した。「男子日本代表今シーズンの活動へ向けて」と題した声明で、石川は「日本代表チームの関係者が逮捕される事案が発生し、キャプテンとして非常に重く受け止めております。私たち選手一同、この事実を重く受け止め、日本代表と