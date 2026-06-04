◆米大リーグダイヤモンドバックス―ドジャース（３日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３日（日本時間４日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦に「１番・投手」でスタメン出場し、マウンドに上がる前の１回表先頭の１打席目は二塁への内野安打で出塁した。マウンドに上がる前から全力疾走を見せて７試合連続安打、１９試合連続出塁となった。ダイヤモンドバックスの先発は