◇ナ・リーグドジャース―Ｄバックス（2026年6月3日フェニックス）ドジャース・大谷翔平投手（31）が敵地フェニックスで先発した3日（日本時間4日）のダイヤモンドバックス戦で、両軍OBの斎藤隆氏（56）が始球式を務めた。「ダイヤモンドバックス」とカタカナで書かれたユニホームを着た斎藤氏はマウンド手前から捕手役のトロイ相手に投げ込み、高めのボール球となったが、球場内から大きな拍手が送られた。メジャー通