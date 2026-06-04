【モンテレイ（メキシコ）＝細田一歩】サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に臨む日本代表が３日、メキシコ・モンテレイでの事前合宿をスタートした。容赦ない日差しとじめっとした空気が漂うピッチで、軽快な動きを見せたのが堂安（フランクフルト）だ。３方にゴールを置き、３チームでゴールを奪い合う練習。長距離移動で前日に現地入りした状況で、鋭く中へ切り込んだ。欧州での過酷なシーズンを終えて疲労が