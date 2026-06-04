「ブレーブス７−３ブルージェイズ」（３日、アトランタ）ブルージェイズが悪夢の４連敗で借金は４に膨らんだ。岡本和真内野手は「７番・三塁」で先発出場し、第２打席で左前打をマークするなど４打数１安打だった。逆転された直後の四回、第２打席で三遊間へ痛烈な打球を放った岡本。三塁手のグラブをはじき左前へ抜けて行った。６月に入って２試合連続安打となり、続くヒメネスの右前打で一気に三塁を陥れる好走塁を見せた