ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（53）が、4日までにYouTubeチャンネル「REAL VALUE」に出演。「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）との対戦を熱望した。「REAL VALUE」内で14日開催の1分間最強決定を決める格闘イベント「ブレイキングダウン」を告知。その流れで参戦オファーを受けた堀江氏は「だから俺、ずっと前から言ってんじゃん。2分2ラウンドだったら、ひろゆきとやるよ」と高らかに宣言し