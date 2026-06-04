【Forza Horizon 6：「日本へようこそ」冬シーズン】 6月4日深夜より開催予定 マイクロソフトは、Xbox Series X|S/PC用オープンワールドレースゲーム「Forza Horizon 6」において、フェスティバルプレイリスト「日本へようこそ」の冬シーズンを6月4日深夜より開催する。 報酬としてクルマやホイールスピンを獲得できるフェスティバルプレイリ