俳優のキム・スヒョンと、未成年だった故キム・セロンさんの交際をめぐる虚偽情報を流布した疑いで、YouTubeチャンネル「カロセロ研究所」の代表、キム・セウィが検察に送致された。6月4日、韓国警察などによると、ソウル江南（カンナム）警察署は同日午前、キム・セウィを性暴力犯罪の処罰等に関する特例法違反（カメラなどを利用した撮影物の頒布等）および名誉毀損などの容疑で拘束送致した。【画像】キム・スヒョンの日本ファ