チャン・ミイネが女優引退後の生活を明かした。チャン・ミイネは6月3日にSNSを更新。【写真】「100兆もってこい」チャン・ミイネの暴露「再スタートします。私、実は女優だったんです。でも、母親になってからは自分よりも我が子が最優先になり、気づけばいつの間にか“自分”という人間を忘れて生きていました」と綴っている。続いて「5年ぶりにネイルアートをしたのですが、そんな些細なことが、どうしてこんなにも嬉しかったの