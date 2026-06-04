IVEが、日本でリリースした新アルバムで今年最高の記録を打ち立てた。6月3日に発表されたオリコンの最新チャートによると、IVEの日本4thアルバム『LUCID DREAM』は、「オリコン週間合算アルバムランキング」と「オリコン週間アルバムランキング」の両方で1位に輝き、2冠を達成した。【写真】ユジン＆ウォニョン、173cmの“黄金美脚”特に、IVEは週間ポイント12万631ポイントを獲得し、海外女性アーティストとして今年最高の記録を