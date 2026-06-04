ガールズグループaespaのメンバー、カリナが韓国の統一地方選得前日に公開したSNSの写真がネット上で話題になっている。去る6月2日、カリナは自身のSNSに「こんな風に走ってきたら、どうやって逃げるか、MBTIと一緒に教えて」という文章とともに、複数枚の写真を公開した。【写真】カリナ、大炎上の日本で撮影した写真写真のなかのカリナは、鮮やかな青色のノースリーブのトップスと、青色のカラーコンタクトを着用した姿でポーズ