【HG 1/144 ガンダムシュピーゲル（2次発送分）】 6月4日11時より予約開始 10月 発送予定 価格：3,740円 BANDAI SPIRITSは、プラモデル「HG 1/144 ガンダムシュピーゲル」2次発送分を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて6月4日11時より予約受付を開始する。発送は10月を予定し、価格は3,740円。 本商品は「機動武闘伝Gガンダム」よりモビルファイ