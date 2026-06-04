最近の大谷翔平（31=ドジャース）の安打量産のペースは凄まじい。【もっと読む】伊藤園マーケティング担当者が明かす“大谷効果”日本時間3日のダイヤモンドバックス戦は4打数2安打2打点1敬遠で勝利に貢献。これで3戦連続マルチ安打。ここ5試合は計22打数11安打と打ちまくり、打率.293までアップした。きょう4日の同カードは今季10度目の先発。投打で同時出場した。大谷は本来、投打同時出場が理想、先発してなおかつ打席