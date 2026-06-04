４月の静岡空港の搭乗率は73.4％で、4月としては過去最高となり8か月連続で搭乗率が月ごとに過去最高を更新しています。静岡県によりますと、4月の静岡空港の全ての路線を合わせた搭乗率は73.4％で4月としては過去最高を記録したということです。これにより、2025年9月から8か月連続で、月ごとの搭乗率で過去最高を更新しています。また、搭乗者数は5万5632人で2025年の同じ月より約1万人増加しました。ソウル線が搭乗者数と搭乗率