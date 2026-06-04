２日、インスタレーション作品に姿を変えたパリのポンヌフ。（パリ＝新華社記者／鄔恵我）【新華社パリ6月4日】フランス・パリのセーヌ川に架かるポンヌフがこのほど、巨大なインスタレーション作品に姿を変えた。「ポンヌフの洞窟」と名付けられた同作品は、ポンヌフ建設時に石材を供給した採石場から着想を得たもので、6日から28日まで公開される。ポンヌフは1578年に着工し、パリに現存する最古の橋として知られる。