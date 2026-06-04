プロレスラーでタレント・ジャガー横田（64）の夫で、医師の木下博勝氏（58）が4日、自身のインスタグラムを更新。ジャガーら家族との写真を公開した。【写真】「甘えるジャガーさんほんとに可愛い」密着ショットを披露したジャガー横田＆木下博勝氏※2、3枚目木下氏は「JJが美容室に行って来ました。少しスッキリして良い感じ、と僕は思ったのですが、ジャガーさんは気が付かない？笑」と投稿。「写真も、階段になろう！意味