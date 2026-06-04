◇インターリーグブルージェイズ3−7ブレーブス（2026年6月3日アトランタ）ブル―ジェイズの岡本和真内野手（29）が3日（日本時間4日）、敵地でのブレーブス戦に「7番・三塁」で先発出場し、4打数1安打2三振に終わった。チームは3−7で敗れ4連敗。借金4となった。岡本は前日に13号2ランを放ち2試合連弾が期待されたが、安打は4回の左前打のみだった。一方で2三振し通算79三振。リーグワースト3位タイとなってしまった。