◇ナ・リーグドジャース−ダイヤモンドバックス（2026年6月3日フェニックス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が3日（日本時間4日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。第1打席で内野安打を放ち、7試合連続安打をマークした。初回の第1打席、相手先発・ギャレンに対し1ボール1ストライクからの3球目、高め直球を強振。打球速度107・8マイル（約173・5キロ）の強烈な打球が二塁手・バルガス