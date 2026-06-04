『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが6月4日、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】「缶は潰さずに出してくださいという地域が少なくありません」「そのまま出して大丈夫です」【マシンガンズ滝沢】滝沢さんは「缶は潰さずに出してくださいという地域が少なくありません。」と投稿。その理由として「機械でブロック状に圧縮するので