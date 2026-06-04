◇プロ野球セ･パ交流戦巨人5ー4オリックス（6月3日、東京ドーム）勝利投手にこそならなかったものの、戸郷翔征投手の危険球退場で大崩れしそうだった試合を救った巨人の森田駿哉投手。杉内俊哉投手チーフコーチは「よく頑張ってくれました。『先発と思って投げろ』と言っていましたから、行けるところまで行かせる予定でした」と称賛の言葉を口にしました。「ファームの方でも結果を出して上がってきているピッチャーですので、