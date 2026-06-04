お笑いコンビ、見取り図のリリー（41）が3日深夜放送のTBSラジオ「スタンド・バイ・見取り図」（水曜深夜0時）に出演。「セント・フォース」所属のフリーアナウンサー今川菜緒（29）との結婚発表の反響を明かした。前週の同番組内で、今川との結婚を発表。理由については「男の責任ですね。週刊誌出て結構迷惑かけたんで」などと語っていた。相方の盛山晋太郎から結婚の反響を聞かれたリリーは「正直いいですか、ネットニュース1つ