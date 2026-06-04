慣れ親しんだ日本語を連想ゲームのようにつなぎ合わせる作業は、思考を柔らかくほぐす良いきっかけになります。ちょっとした空き時間に、脳のトレーニングを兼ねて挑戦してみませんか？問題：□に入るひらがなは？マスの交差する部分に注目して、2つの□に入るひらがなを考えてみてください。文字のつながりは以下の通りです。・横の並び：ま ＋ □ ＋ っ ＋ □・縦の並び（左）：ら ＋ □ ＋ お・縦の並び（右）：さ ＋ □ ＋ ら