TOYOTA RACING、ル・マンで液体水素燃料の「TR LH2 Racing Prototype」を初披露へ！ サルト・サーキットで初の一般公開デモ走行を実施2026年6月3日にTOYOTA RACINGは、6月13日から14日に行われる「第94回ル・マン24時間レース」で液体水素を燃料とする「TR LH2 Racing Prototype」の初の一般公開デモンストレーション走行を実施することを明らかにしました。トヨタは、モータースポーツの舞台で水素エンジン開発への挑戦を続け