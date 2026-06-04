モータースポーツの知見を生かした「究極のGRカローラ」に興味津々！トヨタのモータースポーツ部門であるGAZOO Racing（カズーレーシング：以下、GR）は2026年6月2日、「GRMNカローラ」を世界初公開しました。GRが“究極のGRカローラ”だという新たな4WDスポーツモデルに対し、SNSなどでは早くも多くの声が集まっています。【画像】超カッコいい！ これが“世界初公開”のトヨタ「GRMNカローラ」です！ 画像を見る！（30枚以上