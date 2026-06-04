北中米W杯の開幕が刻一刻と迫っている。「優勝」を目指す森保ジャパンは、世界からどう見られているのか。アメリカの大手スポーツメディア『ESPN』は、「日本は2050年までにW杯で優勝する計画を掲げている。2026年には、その目標にどれだけ近付けるだろうか？」と題した特集記事を掲載。ベスト16が最高成績の日本が「次のステップへ進む上で最大の障害は、おそらく日本自身にある」と分析している。「モリヤスに対する最も頻繁