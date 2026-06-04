【新竹共同】台湾積体電路製造（TSMC）の魏哲家会長兼最高経営責任者（CEO）は4日の株主総会で、人工知能（AI）の技術革新が「先進的な半導体に対する強い需要を支えている」と述べ、同社の成長維持に自信を示した。