米穀安定供給確保支援機構は4日、向こう3カ月のコメ価格の見通しに関する5月の指数が前月より5ポイント低い23になったと発表した。節目の50を8カ月連続で下回り、先安観が強まった。コメの民間在庫に余剰感があり、新米が出回る前に値下げして売り切ろうとする動きがみられる。全国の生産者や卸売業者、小売業者に調査を実施して指数を算定した。価格が「安くなる」や「やや安くなる」の回答が多いと50を下回る。向こう3カ月