米軍が沖縄県の嘉手納基地で実施したパラシュート降下訓練＝4日午前米軍は4日、沖縄県嘉手納町などにある嘉手納基地でパラシュート降下訓練を実施した。訓練場所として日米が合意した伊江島補助飛行場（伊江村）の運用を2025年12月に再開して以降、例外と位置付けたはずの嘉手納での訓練は5回目。5月27日にも実施したばかりで、県は強く反発していた。午前9時半過ぎ、米軍機から飛び出した兵士5人が基地内に降下した。米軍は