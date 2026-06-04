お笑いコンビ「FUJIWARA」藤本敏史（55）が4日までに自身のインスタグラムを更新。人気芸人と遭遇したことを報告した。藤本は「福岡で夜ご飯食べよ思ってたまたま入った居酒屋に1人で飲んでる馬場ちゃんいた！なんちゅう偶然よ！」とつづり「ロバート」の馬場裕之との2ショットを投稿した。