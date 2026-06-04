【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は３日放送のポッドキャスト番組で、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相との１日の電話会談で、激しく罵倒したことを認めた。トランプ氏は、自身がネタニヤフ氏に対し「お前はクレイジーだ」と述べたとの報道について、「言った。怒っていたわけではない」と語った。イスラエルがレバノンで戦線を拡大し、イランを刺激したことを念頭に「少し動揺した」と説明。その上で、「