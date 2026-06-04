Googleが2026年6月3日にAIモデル「Gemma 4 12B」をオープンモデルとして公開しました。Gemma 4 12Bは16GBのVRAMもしくはユニファイドメモリがあれば実行可能で、ノートPCでも実行可能な高性能モデルとしてアピールされています。Introducing Gemma 4 12Bhttps://blog.google/innovation-and-ai/technology/developers-tools/introducing-gemma-4-12B/Gemma 4 12B: The Developer Guide - Google Developers Bloghttps://developers