◆米大リーグブレーブス７―３ブルージェイズ（３日、米ジョージア州アトランタ＝トゥルイストパーク）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が３日（日本時間４日）、敵地・ブレーブス戦に「７番・三塁」でスタメン出場し、４打数１安打２三振で、２試合連続本塁打とはならず、チームは逆転負けで４連敗となった。ブレーブスの先発は、右腕のホームズ。初対戦だった岡本は、１点をリードした２回１死走者なしの１打席目は