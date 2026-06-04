日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は４日、国内の出生率が過去最低を更新したことを報じた。番組では厚労省によると女性が生涯に産む子どもの数を示す「合計特殊出生率」で２０２５年は前年より０・０１ポイント下がり、１・１４だったことを紹介。また人口の長期的維持に必要とされる人口置換水準は２・０７とされ、これを大幅に下回ったと伝えた。昨年の出生数は６７万１２４６人