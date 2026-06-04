◆米大リーグレッドソックス８―１オリオールズ（３日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が本拠のオリオールズ戦に「５番・ＤＨ」で３試合連続先発出場し３打数１安打２四死球と３出塁で勝利に貢献した。打率は２割５分２厘。第２打席に左前安打し５回に四球で歩くと、続くギャスパーのフライをオリオールズの中堅手が見失った。それを見て一気に走り出して全力疾